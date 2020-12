Confcommercio Palermo

Patrizia Di Dio rieletta presidente di Confcommercio Palermo

Patrizia Di Dio è stata rieletta all'unanimità e per acclamazione presidente di Confcommercio Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/12/2020 - 09:53:41 Letto 374 volte

Patrizia Di Dio è stata rieletta all’unanimità e per acclamazione presidente di Confcommercio Palermo.

“Auguri di buon lavoro alla riconfermata presidentessa di Confcommercio.

Siamo certi che proseguiranno anche in futuro il continuo confronto e il dialogo di questi anni, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle reciproche posizioni.

Confcommercio rappresenta, come le altre associazioni di categoria, uno degli interlocutori di questa amministrazione ed un rappresentante del mondo produttivo che è parte essenziale e vitale della nostra comunità.

Il dialogo e il confronto ci hanno a volte visti su posizioni diverse su alcuni temi, ma certamente animati dalla volontà di costruire un futuro migliore per la nostra comunità e per i cittadini. Oggi più che mai, di fronte alla gravissima crisi economica legata alla pandemia, è fondamentale che la collaborazione si rafforzi così come l'azione comune”.



Lo dichiarano il sindaco, Leoluca Orlando e l’assessore allo Sviluppo Economico, Leopoldo Piampiano, in merito alla riconferma di Patrizia Di Dio alla presidenza di Confcommercio Palermo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!