Pattinaggio su ghiaccio, saranno allestite due strutture nel periodo natalizio

Nel corso delle prossime feste natalizie e di capodanno al Giardino Inglese sarà allestita una pista di pattinaggio su ghiaccio e, contemporaneamente, presso il padiglione 16 della Fiera del Mediterraneo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2018 - 12:47:27 Letto 333 volte

Nel corso delle prossime feste natalizie e di capodanno al Giardino Inglese sarà allestita una pista di pattinaggio su ghiaccio e, contemporaneamente, presso il padiglione 16 della Fiera del Mediterraneo proseguiranno le attività sportive di pattinaggio a rotelle tradizionalmente svolte in via Duca della Verdura. Lo stesso padiglione della Fiera sarà, inoltre, aperto ad iniziative culturali, sportive e ricreative fruibili dalla cittadinanza e la pista su ghiaccio sarà, altresì, accessibile gratuitamente ai bambini delle strutture di accoglienza della città che potranno disporre di alcune centinaia di biglietti gratuiti.

E’ questo il risultato del lavoro svolto dagli uffici comunali per trovare una soluzione che tenesse conto delle esigenze e degli interessi sia degli appassionati di pattinaggio e anche delle società sportive coinvolte.

Nei prossimi giorni e fino a fine gennaio, infatti, sarà allestita presso il pattinodromo del Giardino inglese una pista su ghiaccio e contemporaneamente, alla Fiera del Mediterraneo, la stessa società privata Big Ice provvederà a predisporre una pista al coperto, che sarà fruibile dalle società sportive con i medesimi orari previsti tradizionalmente per le attività all’aperto.

Lo stesso Padiglione 16 della Fiera diventerà uno spazio utilizzabile da altre associazioni per attività culturali, sportive e sociali che saranno calendarizzate in seguito dalla società Big Ice, che ha in concessione onerosa la struttura.

Soddisfazione per l’accordo è stata espressa dai consiglieri comunali Giulio Tantillo e Mimmo Russo, che sottolineano comunque “la necessità di trovare per la nostra città uno spazio idoneo alla realizzazione di un pattinodromo su ghiaccio, per cui proporremo una modifica al piano triennale delle opere pubbliche, per far sì che non siano necessarie soluzioni tampone e gli interessi di tutti gli sportivi siano rispettati”.

Per i presidenti delle Commissioni II e V del Consiglio Comunale, Giovanni Lo Cascio e Francesco Bertolino “si è trovato un giusto punto di incontro fra le necessità di tutti coloro che sono coinvolti, alla fine con un risultato che porterà un beneficio sia agli sportivi sia a coloro che potranno godere qualche ora di divertimento sulla pista ghiacciata. Questa vicenda – sottolineano – conferma comunque la necessità di giungere presto alla discussione in Consiglio del nuovo regolamento per l’uso degli impianti sportivi”.

Per il sindaco Leoluca Orlando, “la disponibilità al dialogo da parte di tutti gli attori coinvolti dimostra che è sempre possibile trovare una soluzione che in fin dei conti porta un giovamento complessivo alla città: vi saranno due spazi disponibili, si potranno effettuare lavori di manutenzione della Fiera senza costi per l’Amministrazione, centinaia di bambini ospitati nelle strutture e comunità cittadine potranno godere di qualche momento di spensieratezza”.

