Pazienti cardiologici senza coronavirus dirottati al Villa Sofia

Pazienti con problemi cardiologici devono accedere al Pronto soccorso di Villa Sofia.

Pubblicata il: 17/03/2020

I soggetti con problemi cardiologici non affetti da Covid 19, non in quarantena e senza febbre, devono recarsi al Pronto soccorso di Villa Sofia, dove saranno visitati e presi in carico.

Lo prevede una direttiva della Direzione sanitaria dell’Azienda Villa Sofia, dal momento che sono state differenziate le prestazioni dei Presidi Ospedalieri Villa Sofia e Cervello, al fine di razionalizzare gli accessi nell’ambito dell’emergenza Covid 19.

I soggetti cardiologici affetti da corona virus, in quarantena o con sintomi febbrili devono invece recarsi per essere visitati al pronto soccorso del Cervello.

