Peace Run

Peace Run, a Palermo arriva la ''corsa per la pace'': domani presentazione

Peace Run, evento sportivo non competitivo che ogni anno coinvolge più di 100 nazioni. Domani alle 11 la presentazione a Palazzo delle Aquile.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/11/2019 - 11:07:13 Letto 364 volte

Peace Run, la “corsa per la pace” - evento sportivo non competitivo che ogni anno coinvolge più di 100 nazioni - arriva a Palermo insieme alla mostra “Paintings for World Peace and Harmony” di Sri Chinmoy e ad una serie di eventi sociali, culturali, interreligiosi e sportivi all'insegna della pace, in programma dall'8 al 16 novembre.

I dettagli delle manifestazioni, organizzate da Peace Run con la collaborazione del Comune di Palermo, dell'Università di Palermo ed in partenariato con l'Accademia di Belle Arti verranno presentati alla stampa domani, lunedì 4 novembre alle ore 11 a Palazzo delle Aquile.

