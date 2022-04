pedonalizzazione Mondello

Pedonalizzazione lungomare di Mondello, manca la segnaletica: si parte il 2 maggio

L'avvio della fase di sperimentazione della pedonalizzazione del lungomare di Mondello partirà dal 2 maggio e non dal 15 aprile.

Pubblicata il: 08/04/2022

Per ragioni organizzative e legate alla tempistica di posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale, l'avvio della fase di sperimentazione della pedonalizzazione del lungomare di Mondello partirà dal 2 maggio e non dal 15 aprile, come precedentemente comunicato. Lo fa sapere con una nota l'ufficio di Mobilità urbana, che ha emesso l'ordinanza di rettifica.

