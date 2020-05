Peppino Impastato

Peppino Impastato una vita contro la mafia, il ricordo di Orlando

Il sindaco Leoluca Orlando ha ricordato Peppino Impastato nel suo 42mo anniversario della uccisione a Cinisi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/05/2020 - 12:38:31 Letto 365 volte

"La morte di Peppino Impastato ha segnato uno dei punti più tragici e perversi della permeabilità sino alla identificazione fra istituzioni pubbliche e private e mafia, che assumeva a volte anche il volto dello Stato. Ricordare la sua morte ma soprattutto la sua vita, impegnato con le armi della cultura, dell'informazione e dell'ironia contro la violenza fisica e culturale della mafia, non è solo un modo per continuare a rendere un doveroso omaggio, ma è anche un modo per ricordare quanto quelle armi siano tutt'ora un grande strumento, unito alla repressione giudiziaria, per contrastare le mafie di ogni tipo".

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando nel 42mo anniversario della uccisione di Peppino Impastato a Cinisi.

