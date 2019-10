Conferenza Europea

Per la prima volta a Palermo ''Un Nuovo Suono''

Arriva a Palermo ''Un Nuovo Suono'', una Conferenza Europea organizzata dalla Chiesa Ministero Saron.

di Melinda Zacco | Pubblicata il: 18/10/2019 - 09:56:47 Letto 343 volte

Per la prima volta a Palermo arriva “Un Nuovo Suono”, ovvero una Conferenza Europea organizzata dalla Chiesa Ministero Saron, che ieri ha registrato una grande partecipazione. Pastori evangelici provenienti dall’Inghilterra, dalla Francia, dalla Grecia e dal Belgio, si sono riuniti quali ospiti dei Pastori Eliseo e Lina Siino, organizzatori dell’evento.

L’apostolo Domenico Rampello dal Belgio, il profeta George Markakis dalla Grecia, l’apostolo Christian Fondacci dalla Francia e la dott.ssa Shaneen Clarke, che provengono da altri Ministeri, hanno portato le loro esperienze per espandere nel nostro continente questo Nuovo Suono di salvezza, liberazione e guarigione.

“Come credenti desideriamo vedere realizzate le promesse di Dio nella propria vita – dice Eliseo Siino - ed essere sempre sicuri di sentire il suono della Sua voce anche in questa città che sta vivendo tempi difficili. Purtroppo c’è mancanza di conoscenza della Parola, per questo motivo abbiamo sentito l’esigenza di convocare una squadra di uomini e donne che con le loro testimonianze e con la loro fede possano essere d’aiuto a tante famiglie che hanno sete di conoscenza con la consapevolezza che il nostro Padre Celeste dona cose buone a coloro che gliele domandano. In effetti tutto quello che è buono per noi, per la nostra famiglia, per la nostra vita terrena, per la nostra anima è in piena armonia con la Sua volontà. Ricordiamo allora una citazione del Vangelo: Vi è tra voi qualche uomo che, se suo figlio gli chiede del pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a coloro che gliele chiedono (Matteo 7:9-11)”.

Obiettivo della conferenza è anche quello di mostrare, in modo chiaro, quelle scritture che contengono le promesse e le dichiarazioni di Dio e permettere così ad ognuno di riappropriarsi delle verità bibliche. La guarigione esiste ed è una verità dimostrabile. Infatti, tante sono state le testimonianze di tanti fedeli che hanno ricevuto un tocco speciale da Dio in modo soprannaturale.

“Lo scopo quindi, è quello di permettere ad ogni credente di alimentarsi con la Parola di Dio - spiega Lina Siino - affinché ciascuno, secondo le proprie necessità, possa avere sempre una o più scritture che lo incoraggino nella fede e lo preparino per ricevere la benedizione che sta aspettando. E vi assicuro fratelli, che se mettiamo in pratica la Parola, la nostra vita cambia, poiché sta scritto che il nostro futuro è di vittoria!”.

L’ingresso alla conferenza è gratuito al pubblico, presso la Chiesa Ministero Saron, via Peralta, 5 con appuntamento oggi venerdì alle ore 19,30; sabato alle ore 17,00 e domenica alle ore 9,30 e conclusione alle ore 17,30.

