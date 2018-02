Piano Battaglia

Piano Battaglia: attivati gli impianti di risalita per la gioia degli sciatori

Attivati gli impianti di risalita di Piano Battaglia a pochi giorni dall’apertura ufficiale della stagione invernale

15/02/2018

Per gli appassionati degli sport invernali, l’attivazione e la regolare messa in funzione degli impianti di risalita di Piano Battaglia, già annunciata nei giorni scorsi, è certamente una notizia che fa piacere. Per il fine settimana, allorchè è atteso il grande afflusso, l’impianto, nonostante la giornata feriale già utilizzato oggi, sarà messo a pieno regime. Con le piste ben innevate, grazie alle discrete nevicate registrate in questi giorni, le piste si annunciano ben battute e pronte per accogliere gli sciatori, che per il fine settimana, secondo le previsioni meteo, potranno godere di belle giornate di sole. Libere anche le strade di accesso alla località montana anche se, come da normativa, sono necessari pneumatici da neve o catene a bordo.

Gli impianti, che saranno in funzione tutti i giorni dalle 9 alle 16 sono complessivamente composti da cinque piste sciabili in grado di offrire percorsi per ogni tipo di difficoltà, dai bambini o principianti fino agli sciatori esperti. Complessivamente 5 chilometri fra piste ‘nere’, ‘rosse’, ‘blu’ e principianti (i colori indicano il livello di difficoltà). Invece la nuova seggiovia biposto (lunga circa 600 metri e che in 7 minuti porta quasi in vetta alla Mufara) serve la pista nota come ‘Lo Sparviero’, con le sue varianti ovvero: 2,5 km di piste ‘nere’ e ‘rosse’ e la Pista Mollica per circa 1 km di pista nera. La seggiovia ha una portata di 700 persone ogni ora ed è in grado di eliminare le code alle quali si assisteva negli anni scorsi. Per i meno esperti o per i giovanissimi disponibile anche la sciovia “Mufaretta “ lunga circa 200 metri anche questa con una portata di 700 passeggeri ogni ora, serve la pista ‘blu’ nota come “Lo scoiattolo” lunga circa 500 metri.

Non basta. A completare l’offerta c’è il campo scuola della ‘Marmotta’ lungo 250 metri servito da un comodo Tapis Roulant.

