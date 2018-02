Piano Battaglia

Piano Battaglia, da giovedì 15 febbraio inizia la stagione sciistica

Prevista per giovedì 15 febbraio l’Apertura ufficiale della Stagione Sciistica a Piano Battaglia.

Le condizioni di innevamento sono infatti sufficienti e sono già state eseguite le dovute verifiche da parte dell'Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi (USTIF).

Per quella data tutti gli impianti di risalita saranno aperti, le piste ben innevate e regolarmente battute e il presidio operativo della Protezione Civile di piano Zucchi già in piena attività, con la presenza di personale e mezzi per fronteggiare la situazione del comprensorio durante la stagione invernale secondo le previsioni nel piano dell’emergenza neve stagione 2017-2018 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano.

Il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo Leoluca Orlando ha manifestato il suo apprezzamento sottolineando che “l’Apertura ufficiale della stagione sciistica a Piano Battaglia, con lo splendido impianto di sciovia e seggiovia realizzato dalla Città Metropolitana di Palermo, è un contributo importantissimo alla promozione anche turistica delle diverse località delle Madonie e dell’intera Sicilia occidentale”.

