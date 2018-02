neve

Piano Battaglia, è boom di presenze. Impeccabile la macchina organizzativa

La neve di Piano Battaglia richiama migliaia di appassionati

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/02/2018 - 10:17:02 Letto 387 volte

20 pullman, 500 auto, 25 camper per un totale di 2.500 persone: sembra che siano tornati i tempi d’oro a Piano Battaglia, la località sciistica del palermitano tanto amata da siciliani e non. Un punto d’orgoglio per il sindaco Leoluca Orlando che, in qualità di sindaco della Città Metropolitana tiene a sottolineare “la professionalità e il grande impegno umano e civico della Protezione Civile che costituisce garanzia di efficienza e di sicurezza". Grande folla in prossimità dell’impianto di risalita recentemente riattivato, con flussi di utenti che oscillano tra i 55 di sabato e i 350 di ieri. Lavoro anche per la guardia medica, in azione con il gatto delle nevi della Protezione civile e l’unità soccorso alpino.

Al grande traffico di veicoli, intenti a inerpicarsi per i tornanti madoniti hanno pensato il Nucleo ​I​nterforze costituito dai due sindaci dei Comuni di Isnello e Petralia Sottana, con la partecipazione del presidente dell'Ente Parco delle Madonie. Sono intervenuti i carabinieri di Petralia Sottana e di Isnello, la polizia stradale di Buonfornello, il corpo forestale della Regione Siciliana, la guardia di finanza, i vigili urbani di Petralia Sottana, la polizia provinciale, con il coordinamento della Protezione civile metropolitana che ha garantito la sicurezza della viabilità tramite il proprio servizio spalaneve. Infatti, già dalla settimana scorsa gli operatori di protezione civile addetti allo sgombero neve hanno lavorato anche fino a tarda sera sui parcheggi e sulla viabilità della strada provinciale 54.

I controlli serrati che si sono organizzati ai cancelli di accesso al comprensorio, hanno inizio già agli svincoli di Tremonzelli, Irosa e bivio Mongerrati. Soddisfazione anche da parte del presidente Ente Parco Madonie Salvatore Caltagirone, che si dice "particolarmente felice di constatare che tutto sia andato per il meglio. D'altra parte, quando gli uomini che hanno responsabilità e credono nell'organizzazione sono dotati di buon senso, il risultato, salvo eventi imprevedibili, non può non essere soddisfacente”. Lapidario il commento dei sindaci di Petralia Sottana - Leonardo Iuri Neglia - e di Isnello Marcello Catanzaro: “Grazie a tutte le forze e gli uomini in campo e grazie al prezioso lavoro di coordinamento della protezione civile della città metropolitana”. Infine, il presidente del gestore impianti di risalita Antonio Catalano commenta: “I miei complimenti al personale. Mai Piano Battaglia con strade così larghe dopo la bufera dei giorni scorsi. E complimenti anche al coordinamento”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!