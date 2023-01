Decoro Piazza Marina

Piazza Marina, Bonanno: ''Ripristinato il decoro. Piccoli ma significativi e tangibili cambiamenti''

Da oggi alcune piante ridanno decoro ad un luogo molto frequentato dai palermitani e dai turisti.

05/01/2023

«Ripristinato il decoro a Piazza Marina. Da oggi alcune piante ridanno decoro ad un luogo molto frequentato dai palermitani e dai turisti.



Avevo segnalato il problema qualche settimana fa: le panchine circolari di Piazza Marina erano diventate contenitori per i rifiuti. In seguito alla mia richiesta, la Rap aveva intensificato gli interventi per limitare il degrado.



Adesso, finalmente, arrivano le piante ad abbellire il contesto e ridare decoro alla piazza. Sono certamente interventi piccoli, ma simbolici e significativi di una città che sta cambiando in meglio.



Piccole azioni che, però, meritano l’attenzione dei cittadini ed è giusto che ogni palermitano ne sia informato per poter valutare l’operato di chi chiede fiducia agli elettori e si pone alla guida di un cambiamento.



Insieme all’amministrazione che ringrazio, stiamo facendo il possibile per ridare decoro ad una città bellissima che era stata privata delle giuste attenzioni, adesso serve però anche la collaborazione dei cittadini che auspichiamo inizino ad apprezzare i piccoli ma significativi e tangibili cambiamenti».



Lo dichiara Domenico Bonanno, capogruppo della Dc in Consiglio comunale.

