restyling Piazza Marina

Piazza Marina, conclusi i lavori di restyling

Conclusi i lavori di restyling dell'area di Piazza Marina antistante al grande Ficus macrophylla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/08/2019 - 16:38:06 Letto 333 volte

Si sono conclusi i lavori di sistemazione dell'area di Piazza Marina antistante al Ficus macrophylla, il maestoso albero bicentenario inserito nell'elenco degli Alberi monumentali italiani.



Recepiti tutti i permessi necessari, l’intervento delle maestranze del Coime e del Settore Verde ha permesso la realizzazione di una passerella e di alcuni cercini, aperture nel basolato che permetteranno alle radici aeree di crescere regolarmente, fornendo così sostegno ai rami orizzontali.

I lavori sono stati eseguiti in raccordo con il Corpo Forestale della Regione Siciliana e con la Sovrintendenza, cui sarà sottoposto il piano di manutenzione periodica.

Per il Sindaco Leoluca Orlando e per l'Assessore al Decoro Fabio Giambrone, i cui uffici hanno seguito l'esecuzione dei lavori, "questo piccolo ma significativo intervento restituisce alla piena fruizione questa porzione della piazza che era stata chiusa per motivi di sicurezza, ma soprattutto mostra che si possono, anzi a volte si devono, programmare e realizzare degli interventi che partono dalla necessità dei nostri monumenti, in questo caso di un albero monumentale, che sono parte fondamentale della nostra storia, della nostra cultura, del nostro patrimonio".





Per il professor Giuseppe Barbera, professore ordinario di Culture Arboree presso l’Università degli Studi di Palermo, che ha seguito i lavori, "ad un albero eccezionale, attenzioni eccezionali. Un intervento che accompagna la prodigiosa crescita dell'albero, dà maggiore sicurezza ai passanti e rende possibile l'ancoraggio delle radici aeree su porzioni di marciapiede liberate da alcune basole verso le quali sarà indirizzata la loro crescita. Con la passerella provvisoria e con il previsto impianto di illuminazione, il ficus può finalmente mostrare appieno il suo valore di albero monumentale noto in tutto il mondo. L'università di Palermo, gli arboricoltori e i paesaggisti che hanno donato il progetto, mantengono il loro impegno per la piena valorizzazione del verde storico cittadino".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!