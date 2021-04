Villa Garibaldi

Piazza Marina, rimossa la passerella del Ficus di Villa Garibaldi

E' stata smontata questa mattina la passerella in legno del Ficus di piazza Marina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/04/2021 - 17:19:05 Letto 337 volte

E' stata smontata questa mattina la passerella in legno del Ficus di piazza Marina, che negli anni è stata distrutta dagli automobilisti incuranti, diventando simbolo di degrado. La struttura, che stamattina è stata rimossa, era stata realizzata per preservare le radici dell'albero e consentire a passanti e turisti di ammirarne la bellezza.



"Dopo l'intervento sul Ficus da parte dei tecnici agronomi di Ville e Giardini - ha dichiarato il vice sindaco Fabio Giambrone - abbiamo provveduto a ripulire l'area e a ripristinare il decoro della piazza. Abbiamo, infine, limitato l'accesso a quella zona, transennandola, in modo da mettere in sicurezza sia i cittadini che si trovano a passare da lì, sia le radici della pianta che è uno dei simboli della Città di Palermo".

"L'intervento di alleggerimento del Ficus Magnoloides di villa Garibaldi - ha dichiarato l'assessore al Verde, Sergio Marino - ha consentito un ridimensionamento della chioma, onde evitare altri episodi di cedimento, riducendo i rischi di schianto noti come 'rischi di schianto estivo', come quello che si è verificato lo scorso anno. La recinsione a bordo marciapiede che è stata creata - ha concluso Marino - verrà rimossa una volta che le radici aree su ciascuna delle branche dell'albero saranno completamente affrancate al terreno attraverso alcuni nuovi cercini creati ad hoc".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!