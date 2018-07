duo comico

Pio e Amedeo, anche in Sicilia ''Tutto fa Broadway'': a Palermo e Zafferana l'1 e il 2 agosto

Improvvisazione, comicitą dissacrante e battute politicamente scorrette: il duo comico del momento fa tappa nell'Isola

Pubblicata il: 20/07/2018

Arriva in Sicilia la coppia del momento formata da Pio e Amedeo, che in agosto divertiranno i tantissimi fan isolani. Lo spettacolo dal titolo Tutto fa Broadway sarà al Teatro Di Verdura di Palermo l'1 agosto e all’anfiteatro "Falcone e Borsellino" di Zafferana Etnea (CT) il 2 agosto, entrambi gli appuntamenti avranno inizio alle 21,30. Due occasioni che si annunciano scoppiettanti fin da ora, nelle quali Pio e Amedeo dispenseranno spregiudicatezza, spontaneità e comicità senza peli sulla lingua.

Dopo il grande successo del tour teatrale nelle principali città italiane, conseguente al boom di Emigratis, show sui generis giunto quest’anno alla sua terza edizione che ha sbancato gli ascolti in prima serata su Italia 1, le due ex Iene hanno deciso di concedere e concedersi un appassionante tour estivo. L’organizzazione generale del tour è di High Beat in collaborazione con Ventidieci. Tutto fa Broadway ha già fatto tappa con grande successo di pubblico nelle principali città italiane, da nord a sud, ed è uno spaccato della società italiana letto con la comicità diretta e dissacrante che caratterizza i due artisti. al centro dello spettacolo gags, battute e improvvisazioni nello stile politicamente scorretto del duo.

La prevendita dei biglietti è già stata avviata, con ticket a partire da 26 €, nei circuiti di vendita www.ctbox.it, www.circuitoboxofficesicilia.it, ticketon.it e www.tickettando.it. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0916260177 e 3939450020, o ancora inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

