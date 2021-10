meteo

Pioggia in arrivo nel weekend, il maltempo torna in Sicilia

Da venerdì 22 ottobre la perturbazione comincerà a spostarsi verso il Sud: Pioggia anche in Sicilia.

La pioggia arriva sull'Italia, a cominciare dal Nord, e nel weekend tra sabato 23 e domenica 24 ottobre si sposterà verso sud. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it avvisa che entro la serata di oggi le piogge interesseranno principalmente i settori alpini e prealpini, occasionalmente e comunque debolmente la Pianura Padana. Soltanto in Liguria e sul Friuli Venezia Giulia in fenomeni potrebbero risultare anche moderati. Sul resto delle regioni il tempo sarà più asciutto e in gran parte soleggiato, salvo per deboli piogge sul Lazio.

Da venerdì 22 ottobre la perturbazione comincerà a spostarsi verso Sud interessando Marche, Umbria, ancora Lazio, la Toscana, ma poi pure la Campania. Pioverà anche in Sicilia. Nel weekend mentre l'alta pressione tornerà a impadronirsi di gran parte del Nord Italia, sabato il tempo più instabile interesserà le regioni adriatiche centrali e localmente l’Emilia Romagna, mentre domenica rovesci colpiranno principalmente il Sud, specie la Puglia meridionale e poi Calabria e ancora Sicilia (domenica).

In questo contesto le temperature non subiranno sostanziali variazioni, salvo un temporaneo e anche sensibile rialzo diurno in Sardegna (con più di 25°C), in Puglia e in Campania. Nel fine settimana è atteso un nuovo sensibile calo termico nei valori notturni, quantomeno al Nord. Da lunedì 25 un ciclone mediterraneo provocherà un’intensa fase di maltempo su Sicilia e Calabria.

Fonte: iLMeteo.it

