Piscina comunale, manca il ''pontone'' per gare ufficiali, Giambrone: ''Troveremo una soluzione''

La mancanza di un ''pontone'' nella vasca principale della Piscina comunale, non permette la conformità della struttura come da regolamento della Federazione Italiana Nuoto.

Una delegazione delle famiglie dei nuotatori agonistici palermitani ha incontrato ieri, anche su iniziativa della Consigliera Katia Orlando, il vice sindaco Fabio Giambrone ed alcuni rappresentanti degli uffici tecnici preposti all'impiantistica sportiva.

Nel corso dell'incontro è stato discusso il tema della installazione di un "pontone" nella vasca principale della Piscina comunale, che permetta, all'occorrenza, la conformità della struttura al regolamento della Federazione Italiana Nuoto.

Giambrone ha ribadito che l'Amministrazione "considera indispensabile per promuovere l'attività agonistica e sviluppare l'indotto del turismo legato allo sport" ed a tal fine ha dato mandato "agli uffici preposti di realizzare uno studio di fattibilità per chiarire se vi siano le condizioni strutturali per la realizzazione del pontone e, in caso positivo avviare le procedure, anche per dare una formale risposta alla stessa Federazione nuoto che è intervenuta sulla vicenda".

Soddisfazione per l'interessa dell'Amministrazione è stata espressa dalla consigliera Orlando, la quale sottolinea che "la realizzazione del pontone è necessaria perché Palermo possa essere sede di gare regionali e nazionali indoor. E' importante che su questo tema prosegua il dialogo fra cittadini, Amministrazione e parti politiche per una soluzione condivisa."

I rappresentanti dei nuotatori hanno auspicato che la verifica tecnica "possa mostrare la fattibilità del pontone, perché il mondo del nuoto agonistico palermitano aspira a poter gareggiare nella propria città".

