pedalata solidale

''Più dignità per l'umanità'' pedalando insieme: ''CicloAmnesty'' il 20 maggio a Palermo

L'evento organizzato da Amnesty International Gruppo Italia 243 avrà inizio alle 10,30 al Parco Uditore, per una pedalata gratuita e aperta a tutti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/05/2018 - 13:05:26 Letto 322 volte

Una pedalata per dar risalto all'importanza della dignità umana, sotto il segno di Amnesty International: al via la nona edizione della passeggiata in bici per la città di Palermo "CicloAmnesty", in programma il 20 maggio dalle ore 9,30, con partenza alle 10,30 dal Parco Uditore, piazza Einstein.

"Sto con Amnesty, più dignità per l'umanità" è lo slogan dell'evento organizzato da Amnesty International Gruppo Italia 243, in collaborazione con Parco Uditore Cooperativa Sociale, MotoClub Del Sol FMI, e Golf Club Palermo Parco Airoldi. Si pedalerà in giallo, colore di Amnesty International, e la pedalata sarà aperta anche ai portatori di handicap: carrozzine con triride elettrico, autismo, down, ipovedenti accompagnati in tandem, paraplegici, tetraplegici, sindromi ataptiche e chi possiede problemi spastici e/o di equilibrio. A tutti i pedalanti sarà donato il nastrino giallo e l'adesivo CicloAmnesty.

La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito www.amnesty243.it o presso il gazebo dell'organizzazione prima della partenza. Le operazioni di registrazione termineranno con la partenza del gruppo di ciclisti, prevista alle ore 10,30.

Sarà effettuato il seguente percorso, con partenza dal Parco Uditore e arrivo nello stesso luogo: via L. Da Vinci, via Uditore, via G.B. Tiepolo, via Bernini, viale Michelangelo, rotonda viale Regione Siciliana N.O., via G. D’Arezzo, via P.pe di Palagonia, via P. pe di Paternò, via Piemonte, viale Campania, viale Brigata Verona, piazza Vittorio Veneto, (pausa), via della Libertà, via Notarbartolo, via Terrasanta, via G Cusimano, piazza Virgilio, via Dante, via Serradifalco, piazza Camporeale, piazza Sacro Cuore, via Guglielmo Il Buono, Giardino della Zisa (pausa), via Michele Piazza, via Zisa, via Mulini, via dei Mulini a Zisa, via degli Emiri, via Nina Siciliana, via Cosimo Aleo, viale Regione Siciliana N.O., rotonda via L. Da vinci, arrivo Parco Uditore.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!