Playoff Mondiale: Italia in semifinale con la Macedonia, poi la vincente tra Portogallo e Turchia

Nel minigruppo degli Azzurri anche Portogallo e Turchia che si sfideranno nell'altra semifinale

L'Italia affronterà nella semifinale del gruppo c dei play-off di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 la Macedonia del Nord, mentre il Portogallo se la vedrà con la Turchia. Le due vincitrici si affronteranno in finale per il posto a disposizione per i Mondiali. Nell'eventuale finale l'Italia giocherà in trasferta, in Portogallo o in Turchia.

GLI ACCOPPIAMENTI (semifinali 24 marzo; finali 29 marzo)

Semifinale 1: Scozia-Ucraina

Semifinale 2: Galles-Austria

Finale: Semifinale 1 - Semifinale 2

Semifinale 3: Russia-Polonia

Semifinale 4: Svezia-Rep. Ceca

Finale: Semifinale 3- Semifinale 4

Semifinale 5: ITALIA-Nord Macedonia

Semifinale 6: Portogallo-Turchia

Finale: Semifinale 5 - Semifinale 6

