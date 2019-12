Polizia di stato in campo con un'iniziativa di solidarietà per i bambini dell'Albergheria

solidarietą

Polizia di stato in campo con un'iniziativa di solidarietą per i bambini dell'Albergheria

A ricevere i bambini in Questura Babbo Natale a bordo della sua slitta, che dispenserą doni e dolcetti di Natale.

Nel solco delle numerose iniziative di prossimità curate dalla Questura di Palermo per avvicinare i cittadini alle Istituzioni e promuovere i valori di legalità e giustizia tra gli adolescenti in particolare, in occasione delle prossime festività natalizie, è stato organizzato un evento di solidarietà rivolto ai giovani del quartiere Albergheria.

La mattina del prossimo 17 dicembre, un gruppo di circa 300 studenti di diverse fasce d’età provenienti dall’ Istituto Comprensivo Statale “G.E.Nuccio-Verga” e delle Associazioni “Giardino delle Idee” e “Parco del Sole”, accompagnati da Agenti della Polizia di Stato in uniforme, raggiungeranno in corteo, attraverso il centralissimo corso Vittorio Emanuele, la sede della Questura dove riceveranno piccoli omaggi, di classe ed individuali, acquistati con fondi raccolti attraverso donazioni spontanee da parte del personale della Polizia di Stato di Palermo.

A ricevere i bambini in Questura Babbo Natale a bordo della sua slitta, che dispenserà doni e dolcetti di Natale. Ad allietare ulteriormente ed intrattenere i giovani ospiti, zampognari, canti natalizi e divertenti spettacoli di animazione realizzati dal simpatico Mago Molla.

L’evento che si concluderà con l’immancabile taglio del panettone e lo scambio di auguri, sarà visibile anche sulla pagina Facebook della Questura di Palermo.

