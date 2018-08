piano triennale

Polizia municipale, ecco il Piano triennale per il miglioramento dei servizi

Servizi territoriali aumentati per ogni circoscrizione, attività di contrasto e controllo intensificate: oltre 6 milioni per realizzare il piano che coinvolgerà tutti gli agenti negli anni 2018-2020

Ieri la Giunta comunale di Palermo ha approvato, su proposta del comandante Gabriele Marchese, la delibera inerente al Piano triennale 2018-2020 per il miglioramento dell’efficienza dei servizi di polizia municipale.

Gli obiettivi del piano sono molteplici: da un lato, si punta ad aumentare i servizi territoriali secondo un dettaglio predisposto per ciascuna circoscrizione, nell'ottica della garanzia dei servizi di base; dall'altro, l'intenzione è di incrementare attività quali controlli preventivi e repressivi di attività illegali, controlli nei luoghi di aggregazione, monitoraggi attività di smaltimento dei rifiuti, servizi alla cittadinanza e ai turisti.

Una volta approvato, il piano riguarderà tutto il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, a eccezione di quelli che per motivi di salute non possono essere adibiti anche solo a una delle funzioni attribuite dalla legge. Per l’attuazione del piano è stata inoltrata apposita richiesta per avviare l’iter per le verifiche (previste dall’art. 31 del CCNL del 22/1/2014), e l'importo annuo necessario alla realizzazione è di 6.255.097,86 euro, esclusi gli oneri. Al termine di questo iter, il piano verrà portato in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva.

“La polizia municipale - dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e il comandante Marchese - è tra i principali organismi di prevenzione e repressione di tutti quei fenomeni patologici, essenzialmente di carattere sociale, che tanto incidono sulla serena e civile convivenza dell’intera comunità e che mettono in grave pericolo la sicurezza urbana che è un bene pubblico di primaria importanza. Pertanto - concludono - migliorare i servizi di polizia municipale è un obiettivo fondamentale perché ha riflessi positivi sull’intera collettività”.

Il Piano triennale 2018-2020 della polizia municipale

