Polizia Municipale: firmato protocolo d'intesa per la mediazione penale e giustizia riparativa

Un percorso di ascolto, di attenzione e cura nei confronti delle vittime, delle minoranze e dei soggetti vulnerabili, si pone come obiettivi il rafforzamento della cultura civica.

Siglato un protocollo d’intesa tra il Comando di polizia municipale, rappresentato dal comandante Gabriele Marchese ed il Centro Diaconale “La Noce” - Istituto Valdese di Palermo, rappresentato dalla direttrice Anna Maria Ponente, per la formazione e l’aggiornamento del personale del Corpo sul tema dell’ascolto alle vittime e sui temi della Mediazione penale e della Giustizia riparativa.

La collaborazione tra il Corpo di polizia municipale e il Centro Diaconale “La Noce” - Istituto Valdese, in atto da diversi anni, nasce dalla comune esigenza di diffondere la cultura della risoluzione dei conflitti mediante la mediazione e di affermare modelli di prevenzione e di intervento, sia a livello individuale che di gruppo, per promuovere una migliore qualità della vita e della sicurezza tra i cittadini e le cittadine.

La restorative justice o giustizia riparativa intende il reato in termini di danno alle persone e di rottura delle relazioni, ponendo l’accento sul percorso di responsabilità da parte dell’autore del reato, coinvolgendo sia la vittima sia la comunità civile per ristabilire il patto di cittadinanza.

Nell’ottica di attivare un percorso di ascolto, di attenzione e cura nei confronti delle vittime, delle minoranze e dei soggetti vulnerabili, si pone come obiettivi il rafforzamento della cultura civica, la sensibilizzazione del territorio sul tema della giustizia riparativa per promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti.

Il protocollo d’intesa, senza alcun onere finanziario a carico del Comando, avrà la validità di un anno e come finalità prioritaria la sensibilizzazione del personale del Corpo sui temi sopracitati.

“Il Centro Diaconale da diversi anni collabora con la polizia municipale nella condivisione di un impegno comune per la Città di Palermo - dichiara la direttrice Anna Maria Ponente - la firma di questo protocollo si configura, nell’interesse a promuovere un processo di cambiamento e di trasformazione culturale che pone al centro di qualsiasi tipo di intervento, l’attenzione verso l’altro e la cura delle relazioni sociali, all’interno della cornice della mediazione e della giustizia riparativa”.

Per il comandante Gabriele Marchese: “La polizia municipale è sempre disponibile al dialogo continuo con i cittadini e con le altre istituzioni ed enti. Iniziamo volentieri questa sinergia perché il dialogo è la principale risorsa della giustizia riparativa e rappresenta un modo alternativo di fare rispettare la legge, attraverso l’interlocuzione tra i soggetti in un percorso di umanizzazione che conduce alla riconciliazione. L’aggiornamento del personale in questa direzione rappresenta un ulteriore arricchimento della professionalità del Corpo”

