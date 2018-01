polizia municipale

Si è insediato stamattina Gabriele Marchese, neo comandante della Polizia Municipale di Palermo...

Si è insediato stamattina Gabriele Marchese, neo comandante della Polizia Municipale di Palermo che nell’ambito del nuovo assetto organizzativo dei servizi dirigenziali predisposto dal sindaco Leoluca Orlando, sostituirà Vincenzo Messina, al Comando del Corpo dal 2012, che andrà ad occupare l’incarico di Vice Segretario Generale.

"Nel ringraziare il Comandante Vincenzo Messina per il lavoro svolto in questi anni per riorganizzare l'attività del Corpo e renderlo sempre più vicino e partecipe della vita dei cittadini di Palermo e certo che proseguirà con analoghi impegni e professionalità il suo servizio nell'Amministrazione - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - do il benvenuto in questo importante ruolo al Comandante Gabriele Marchese, che sono certo proseguirà anche in questo importante incarico con lo zelo, la dedizione e l'accuratezza che la città si aspetta da tutta la Polizia Municipale e che sono già motivo di orgoglio per tutta l'Amministrazione".

“Anche nell'ambito delle attività della Polizia Municipale – dichiara il Comandante Marchese - intendo usufruire di tutti gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione di una città sempre più adeguata ai tempi ed attenta all'innovazione”.

