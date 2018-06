lavori sul ponte

Ponte Corleone al via i lavori di manutenzione

Disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale delle quattro semicarreggiate del ponte Corleone

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/06/2018 - 15:05:24 Letto 463 volte

Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori sul ponte Corleone, di manutenzione e sostituzione dei giunti stradali, è stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale delle quattro semicarreggiate, due per ogni direzione di marcia, in corrispondenza del ponte Corleone sul fiume Oreto, dal 18 giugno al 14 luglio 2018.



Per limitare il disagio alla circolazione dei mezzi circolanti su viale Regione Siciliana, la chiusura delle semi-carreggiate non avverrà in contemporanea.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!