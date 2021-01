Ponte Corleone, assessori Catania e Prestigiacomo: ''Gelarda disinforma la città, non esiste nessuna ordinanza''

Ponte di Corleone

Ponte Corleone, assessori Catania e Prestigiacomo: ''Gelarda disinforma la cittÓ, non esiste nessuna ordinanza''

''Il consigliere Gelarda non perde occasioni per disinformare le cittadine e i cittadini di Palermo'', dichiarano gli assessori Giusto Catania e Maria Prestigiacomo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/01/2021 - 18:01:55 Letto 436 volte

"Il consigliere Gelarda non perde occasioni per disinformare le cittadine e i cittadini di Palermo. Leggiamo infatti, con stupore, una nota con la quale si annuncia che il ponte Corleone da oggi 'sia interdetto definitivamente al traffico di mezzi pesanti'.



Non c’è alcuna modifica all’organizzazione della circolazione veicolare sul ponte di Corleone la cui regolamentazione è stabilita dall’ordinanza 1447 del 28/11/2019.



L'unica novità è rappresentata da una nota del dirigente del servizio mobilità urbana (che si allega) con la quale si comunicano al comando di Polizia municipale gli itinerari alternativi per i veicoli con massa superiore a quella prevista dall’ordinanza, al fine di posizionare una segnaletica aggiuntiva.



Al consigliere sarebbe bastata una telefonata per evitare questa brutta figura.



Per quanto attiene la sicurezza del ponte, dalle analisi fatte dai tecnici del provveditorato opere pubbliche e di Anas col supporto anche dei droni della Polizia municipale, non risultano nuovi problemi strutturali.



Il Comune sta lavorando per risolvere le problematiche inerenti tutti i ponti della città, attraverso una procedura di avvalimento già avvenuto con il Provveditorato e la firma di un protocollo che dai prossimi giorni accelererà la realizzazione degli interventi". Lo dichiarano gli assessori Giusto Catania e Maria Prestigiacomo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!