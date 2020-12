Ponte Corleone

Ponte Corleone, Varrica: ''1,8 milioni per progettazione messa in sicurezza''

Passi in avanti per la messa in sicurezza del Ponte Corleone e di via Porta di Castro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/12/2020 - 09:51:10 Letto 394 volte

Nuovi passi in avanti per la messa in sicurezza del Ponte Corleone e di via Porta di Castro. Il deputato nazionale Adriano Varrica annuncia il reperimento delle risorse necessarie per la progettazione dell’infrastruttura posta alle porte di Palermo.



“Oggi - afferma Varrica - aggiungiamo un altro importante tassello al lungo e districato percorso di messa in sicurezza del ponte Corleone, recuperando i fondi necessari per avviare d'urgenza la progettazione e per realizzare contestualmente delle analisi tecniche approfondite sullo stato di salute dell'infrastruttura che si trova in un punto nevralgico della nostra città”.

"Lo scorso ottobre - ricorda il deputato del Movimento 5 Stelle - abbiamo approvato una norma in Parlamento che ha incrementato le risorse previste dalla legge di bilancio 2020 e destinate alla progettazione definitiva ed esecutiva di interventi urgenti per gli enti locali. Siamo riusciti in questa maniera a far rientrare quei progetti che erano rimasti esclusi dalla prima graduatoria ed in particolare, per ciò che riguarda Palermo, la messa in sicurezza del Ponte Corleone con 1,5 milioni di euro e la mitigazione del rischio idraulico in via Porta di Castro con 0,3 milioni, entrambi ancora alla stadio di progetto preliminare”.

"Lo scorso gennaio - aggiunge il deputato alla Camera eletto nel seggio di Palermo - avevo sollecitato il Comune a partecipare a questa opportunità di finanziamento, trovando una piena comunione di intenti con l'Assessore Prestigiacomo e gli uffici tecnici. Confido che nei prossimi giorni giunga l'altra buona notizia, quella della definizione della convenzione da me promossa tra Comune, Provveditorato e Anas che, a questo punto, potrebbe immediatamente essere attivata per la progettazione del raddoppio e della messa in sicurezza del Ponte Corleone, per la messa in sicurezza del ponte Oreto e per la progettazione dello svincolo Perpignano”.

“Ancora una volta - conclude Varrica - un costruttivo spirito di servizio e la cooperazione istituzionale tra tutti i soggetti coinvolti stanno portando risultati concreti e utili alla nostra città".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!