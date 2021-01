Ponte di Corleone

Ponte di Corleone interdetto ai mezzi pesanti, Gelarda: ''Palermo immersa nel traffico''

Il Ponte di Corleone da oggi č stato interdetto definitivamente al traffico di mezzi pesanti, con tanto di cartellonistica stradale e controlli della Polizia Municipale.

Pubblicata il: 12/01/2021

"Il ponte di Corleone continua a non restare sicuro, anche se non ci sono pericoli immediati di crolli, così apprendo dagli uffici. Tuttavia il ponte da oggi è stato interdetto definitivamente al traffico di mezzi pesanti, con tanto di cartellonistica stradale e controlli della Polizia Municipale. I camion sono stati deviati, con un percorso estremamente lungo e farraginoso all'interno della città, provocando un peggioramento del traffico che ha superato i livelli di caos a cui eravamo purtroppo rassegnati. Mezzi pesanti che passeranno, tanto per capirci, da corso Tukory, via Perez, via giafar, corso dei mille, piazza Torrelunga oppure via Montepellegrino, già di loro infestate da un traffico inaccettabile. Purtroppo, quando la parola programmazione non esiste nel vocabolario degli amministratori locali, i risultati sono questi. Forse la scommessa è quella di riuscire ad essere l'unica città d'Italia ad avere traffico anche durante il lockdown".

Lo dichiara il capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile, Igor Gelarda.

