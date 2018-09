poesie

Premio Internazionale di Poesia ''Maria, Madre del Buon Cammino''

La Cerimonia di Premiazione del Premio Internazionale di Poesia ''Maria, Madre del Buon Cammino'' - X Edizione avrà luogo Sabato 6 Ottobre 2018 alle ore 17:30.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/09/2018 - 17:57:15 Letto 362 volte

Nuovo straordinario successo per il Premio Internazionale di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino” giunto ormai alla sua Decima Edizione, un importante traguardo che non può non lusingare, inorgoglire e spingere al raggiungimento di nuovi obiettivi.

Cresciuto negli anni, il Premio, promosso dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – S. Venera di Trappitello - Taormina (ME), guidata da Padre Tonino Tricomi, e organizzato da Massimo Manganaro e Gioacchino Aveni, vanta anche quest’anno numeri di tutto rispetto: 211 sono i Poeti partecipanti alle cinque Sezioni del Concorso (Adulti – Poesia in Lingua Italiana a tema religioso, Poesia in Vernacolo Siciliano a tema religioso, Poesia in Lingua Italiana a tema libero, Poesia in Vernacolo Siciliano a tema libero; Juniores – Poesia in Lingua Italiana o Vernacolo Siciliano a tema libero). Liriche sono giunte da ogni parte d’Italia; numerosi anche i Carmina provenienti dall’estero, che permettono al Concorso di fregiarsi del titolo di “Internazionale”.

La Cerimonia di Premiazione del Premio Internazionale di Poesia “Maria, Madre del Buon Cammino” - X Edizione avrà luogo Sabato 6 Ottobre 2018 alle ore 17:30.

Durante il Galà di Consegna dei Premi, che sarà condotto dalla Prof.ssa Angela Maria Vecchio, alla presenza dei cinque Giurati – Maria Lidia Simone, poetessa e pittrice, Cavaliere dell’Arte e vincitrice del Leone di San Marco alla Biennale di Venezia, dell’Oscar d’Oro nelle Canarie e del Nobel Internazionale d’Arte; Salvatore Puglia, poeta il cui nome figura nel “Dizionario Bibliografico e Critico degli Autori ed Artisti Italiani”; Rosa Maria Di Salvatore, poetessa sensibile, presente con le sue Liriche in autorevoli antologie e riviste, ha ottenuto lusinghieri riconoscimenti e pubblicato diverse sillogi; Padre Fabio Cattafi, vicario della Parrocchia S. Stefano Protomartire di Milazzo, specializzando in Teologia Biblica presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia; Teresa Vadalà Fierro, poetessa sopraffina, autrice di testi teatrali, vincitrice di numerosissimi premi internazionali – e di quanti vorranno vivere un momento di crescita culturale, saranno premiate le Opere in Versi vincitrici e i loro Autori. Nel corso della Serata sarà inoltre consegnato il prestigioso “Excellence Award”, che andrà al Poeta che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Non resta, dunque, che attendere il pomeriggio del 6 Ottobre per conoscere i verdetti di questo Certamen, oggi annoverato tra le più serie competizioni letterarie di rilievo presenti in Italia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!