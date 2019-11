Premio don Pino Puglisi

Premio internazionale ''Don Pino Puglisi'', domenica la premiazione al Teatro Politeama

La XV edizione del ''Premio Internazionale Beato Padre Pino Puglisi'' è dedicata ''ai giovani costretti a migrare''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/11/2019 - 14:08:05

I ragazzi e i loro sogni nel cassetto, desideri difficili da realizzare e per i quali spesso sono costretti a lasciare la loro terra. La XV edizione del “Premio Internazionale Beato Padre Pino Puglisi” è dedicata proprio a loro: “ai giovani costretti a migrare”.

Il progetto, ideato originariamente da padre Antonio Garau con l'associazione “Giovani 2017 -3P” presieduta da Gemma Ocello, è cresciuto con l'attenzione per i temi legati alla pace, alla legalità, e soprattutto ai bambini e ai giovani. “Abbiamo deciso di dedicare il premio ai ragazzi che emigrano - dicono padre Garau e Gemma Ocello - perché siamo sicuri che oggi padre Puglisi avrebbe maggiore attenzione per l'importante problema dell'emigrazione di quei giovani costretti ad andare fuori per motivi di studio e di lavoro, creandosi una vita in altre parti del mondo perché la loro terra li ha rifiutati”.

Il Premio è organizzato dall'Arcidiocesi, in collaborazione con l'associazione “Giovani 2017 - 3P”. Dallo scorso anno, infatti, è l'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, a presiedere la giuria del premio: “Il Beato don Pino Puglisi ha testimoniato il volto di un Vangelo che si incarna e guarda con simpatia e amicizia gli uomini e le donne - afferma Lorefice - Un Vangelo che intercetta tutto quello che c'è di buono e di vero negli uomini. Don Pino è testimone di un Vangelo che riesce a cambiare e a trasfigurare gli uomini, la sua è stata una vita che ha detto in tutto e per tutto che è possibile cambiare rotta”.

La serata con la consegna dei riconoscimenti, presentata dal vice direttore della Tgr Roberto Gueli e dalla giornalista Alessandra Turrisi, si svolgerà domenica 1 dicembre 2019, dalle ore 21, al teatro Politeama di Palermo. Saranno premiati in sette, fra quanti si sono spesi a favore dei più deboli in attività sociali e di beneficenza: l'attrice Laura Efrikian, il prete Mattia Ferrari, il giornalista Domenico Iannacone, il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, il chirurgo Gloria Pelizzo, il mental coach Massimilano Sechi, il cardinale Ernest Simoni. Anche quest'anno la direzione artistica e di produzione è affidata a Francesco Panasci di Panastudio Gruppo Editoriale, che ha contribuito a rendere questo appuntamento annuale più appetibile dal punto di vista, artistico, di produzione e di immagine, anche grazie al coinvolgimento di personalità del mondo dello spettacolo, della musica, dell'arte e della cultura.

Gli ospiti che intratterranno il pubblico del teatro Politeama saranno: l'attore Salvo Piparo che si esibirà con un brano dedicato a padre Pino Puglisi e la cantante Alessandra Salerno accompagnata dalla BYJO (Brass Young Jazz Orchestra) diretta dal Maestro Domenico Riina.

