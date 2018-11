''Premio MigrArti Spettacolo 2018'' dal 23 al 25 novembre a Palermo

Premio MigrArti

Palermo ospita l'edizione ''Premio MigrArti Spettacolo 2018'' che si svolgerà dal 23 al 25 novembre, con la premiazione di uno dei cinque progetti di teatro, danza e musica giunti alla selezione finale.

19/11/2018

Il progetto MigrArti, promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), intendente valorizzare la pluralità e il dialogo tra le diverse culture presenti in Italia, attraverso il coinvolgimento delle comunità di immigrati stabilmente residenti in Italia, con particolare attenzione ai giovani di seconda generazione.

Palermo, città della cultura e dell'integrazione, ospita l’edizione "Premio MigrArti Spettacolo 2018" che si svolgerà dal 23 al 25 novembre, con la premiazione di uno dei cinque progetti di teatro, danza e musica giunti alla selezione finale. Dal 21 al 23 novembre, inoltre, si svolgerà la sezione "Aspettando il Premio MigrArti", incontri, laboratori e spettacoli aperti alle scuole e al pubblico, con l'obiettivo di sensibilizzare al tema della migrazione.

Il "Premio MigrArti Spettacolo 2018" fa parte del cartellone ufficiale di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018; l'organizzazione della manifestazione è curata dell'associazione "La Coccinella onlus".

Venerdì 23 novembre, alle ore 16,30, presso la sala Don Rocco Rindone del Centro Salesiano Santa Chiara si svolgerà l’incontro di presentazione del "Premio MigrArti Spettacolo 2018".

Interverranno: Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo; Andrea Cusumano, Assessore alla Cultura del Comune di Palermo; Paolo Masini, ideatore e coordinatore progetto MigrArti; Alessandro Pontremoli, Università degli studi di Torino - Dipartimento di studi umanistici, membro Commissione MigrArti; Mauro Valeri, sociologo e psicoterapeuta esperto di antidiscriminazione, membro Commissione MigrArti; Ibrahima Kobena, presidente Consulta delle Culture di Palermo; Anna Maria Rita Culotta, Area Promozione Umana - Caritas diocesana di Palermo; Padre Enzo Volpe, parroco del centro salesiano Santa Chiara. Modererà l'incontro la giornalista Filippa Dolce.

