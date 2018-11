premiazione

Premio MigrArti Spettacolo 2018, vince l'associazione palermitana Babel Crew

Il vincitore del ''Premio MigrArti Spettacolo 2018'' Ŕ il progetto Amuný 2.0-Volver dell'Associazione palermitana Babel Crew.

Menzione speciale all’Associazione Animali Celesti Teatro d’Arte Civile per Il Sigillo.

Le Motivazioni della Giuria composta da Paolo Masini, Alessandro Pontremoli e Mauro Valeri: “Il Premio Migrarti 2018 allo spettacolo Volver per la sapienza drammaturgica che fonde in modo originale i processi laboratoriali in un lavoro compiuto; per il coinvolgimento pieno dei ragazzi di seconda generazione, guidati con profitto all’interno dell’esperienza teatrale; per l’efficacia dell’azione formativa attoriale e la compiutezza del prodotto artistico”.

Menzione speciale a ll Sigillo: “Che presenta una ricchezza di linguaggi artistici e mostra un percorso di teatro sociale esemplare, in grado di coinvolgere in un’azione etica ed artistica ad un tempo un gran numero di partecipanti con particolare attenzione ai ragazzi di seconda generazione”.

Degli altri spettacoli la giuria ha segnalato: “Per il concerto Maqeda la qualità artistica del prodotto musicale; per gli spettacoli: Discrimigrazioni e Dimmi Ep la grande capacità di valorizzazione dei ragazzi e delle ragazze di seconda generazione”.

Erano presenti: il sindaco Leoluca Orlando, l'assessore alla Cultura Andrea Cusumano, la giuria del Premio e l'attore Jonis Bascir.

L’edizione palermitana del Premio MigrArti sarà l’ultima così come ha spiegato l’ideatore Paolo Masini, Uffici diretta Collaborazione MiBAC: “Il Progetto MigrArti così come lo abbiamo portato avanti in questi anni si chiude con questa edizione, poiché non verrà più finanziato dal Ministero. Siamo comunque in contatto con associazioni, organizzazioni e altre realtà per assicurare un futuro a questa Manifestazione che a nostro avviso arricchisce il patrimonio culturale nazionale”.

Il "Premio MigrArti Spettacolo 2018" fa parte del cartellone ufficiale di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018; l'organizzazione della manifestazione è stata curata dell'associazione "La Coccinella onlus".

