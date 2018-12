nuovo singolo

''Premura'', il nuovo singolo di Andrea Gioè estratto dall'album ''L'Ottimista!''

''Premura'' è il quarto scanzonato singolo estratto dall'album ''L'Ottimista'', Un omaggio al concetto di ''Carpe Diem' per godersi la vita con più enfasi possibile.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/12/2018 - 12:51:48 Letto 388 volte

“Premura” è il quarto singolo de L’Ottimista!, l’album di Andrea Gioè pubblicato a settembre 2018. Un fresco folk “siculo-pireneico” accompagna un testo importante che invita l’ascoltatore a sfruttare il bello di ogni momento della vita senza prendersi troppo sul serio. Il brano è stato presentato alle selezioni di Sanremo Giovani e Musicultura 2018.

Il videoclip è stato girato in Francia ad Agosto 2017 in una particolarissima Campan (in provincia di Lourdes), città delle “mounaques” (marionette).

Il disco intitolato “L’Ottimista!”, fuori da settembre 2018, è un progetto pop-rock che disegna un cantautore più maturo, deciso e consapevole delle sue scelte vocali.

Un viaggio tra le sue composizioni dal 2002 ad oggi tra nuove canzoni come "XXL Man!", "Premura", "Nel bene e nel male" e "Tu seras le Midi"; e brani storici appositamente ri-arrangiati e ricantati come "Andrea! (...sto rinascendo)", "Balla amore" e "Yara & Sara". A novembre 2018 L'Ottimista! raggiunge i 70.000 streams su Spotify mantenendo una media di 11000 ascoltatori mensili.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!