Preosegue il maltempo in Sicilia nel mirino del ciclone mediterraneo: oggi allerta meteo gialla per Palermo

Per la giornata di oggi, 27 ottobre 2021, è previsto su Palermo un livello di allerta GIALLA.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/10/2021 - 09:21:41 Letto 621 volte

Il vortice ciclonico che sta imperversando con estrema violenza sulla Sicilia orientale, dopo una temporanea perdita di forza, da giovedì si rinforzerà ulteriormente e raggiungerà la Sicilia nel corso di venerdì. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da giovedì il ciclone si incamminerà verso l'isola con il rischio che diventi un pericoloso medicane. Questo termine deriva dalla fusione delle parole inglesi MEDIterranean hurriCANE, letteralmente "uragano del Mediterraneo" in quanto per le caratteristiche fisiche della struttura atmosferica ricorda i "mostri" che si formano sugli oceani. Se ciò dovesse concretizzarsi il maltempo diventerà davvero ancora pesante soprattutto sulla Sicilia centro-orientale, che verranno sferzate da venti tempestosi, piogge battenti e insistenti per oltre 24-48 ore. Sarà venerdì la giornata cruciale nella quale il possibile medicane, posizionato proprio sulla Sicilia, scatenerà tutta la sua violenza sull'isola.

Intanto, la Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido per oggi, 27 ottobre 2021.



In particolare, si legge nel bollettino, "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati sul settore sud-orientale ove i fenomeni assumeranno carattere più intenso e insistente, puntualmente moderati sul resto dell'isola. Venti, di burrasca nord-orientali sulla Sicilia sud-orientale, con raffiche di burrasca forte o tempesta sui settori costieri; forti nord-orientali sul resto della Sicilia centro-orientale. Mari, da agitati a localmente molto agitati lo Ionio centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia orientale; molto mossi il resto dello Ionio e dello Stretto di Sicilia."

Fonte: iLMeteo.it

