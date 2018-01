europa cup

Presentata oggi a Palazzo delle Aquile l'Europa Cup

Pubblicata il: 22/01/2018

Si è svolta stamani presso l’Aula Rostagno di Palazzo delle Aquile, la conferenza Stampa di presentazione dell’Europa Cup di Pallanuoto a Palermo. Dal 16 al 18 febbraio, infatti, la Piscina Olimpica di viale del Fante ospiterà il “Settebello” di Sandro Campagna che affronterà la Germania, il Montenegro e la Russia.

“Ancora una volta – ha dichiarato il Sindaco, Leoluca Orlando - il nuoto dà il suo contributo all’internazionalizzazione della città di Palermo.Un nuoto di eccellenza in un impianto di eccellenza come la Piscina comunale, in una città che quest’anno è Capitale della Cultura, non soltanto artistica ma anche delle altre culture e delle culture altre. Tra queste, certamente, la cultura dello sport è un’eccellenza che ci aiuta ad accreditare la città non soltanto nel nuoto ma, nel suo complesso, in un contesto internazionale”.

Emilio Arcuri, Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana, ha sottolineato che “il grande sport internazionale torna alla Piscina Olimpica Comunale, segno e riconoscimento del grande lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale in questi ultimi anni in questo come in tutti gli altri impianti sportivi della città, puntando ad una impiantistica pubblica in grado di soddisfare le esigenze dello sport d'eccellenza ed anche quelle dello sport di base. Anche urbanisticamente, la Piscina Olimpica, reputato uno degli impianti natatori più belli d’Italia, ha delle sue specifiche caratteristiche rappresentative di Palermo ed a seguito di una serie di micro e macro interventi – alcuni realizzati negli ultimi anni, ed altri già messi in calendario per il futuro - potrà diventare un vero e proprio fiore all’occhiello della Città di Palermo”.

Durante l'incontro con la stampa, Arcuri ha anche annunciato la volontà dell’Amministrazione di realizzare una piscina coperta da 25 metri con tribune nella nuova Cittadella dello Sport, inserita nel programma di riqualificazione del Palasport di Fondo Patti e la riapertura del cantiere del Palasport stesso.

