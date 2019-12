Presentata ''ParteciPa'' la piattaforma di comunicazione per aiutare la propria città e l'Amministrazione

ParteciPa

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/12/2019 - 13:20:26 Letto 377 volte

Anche Palermo da lunedì avrà “ParteciPa”, la piattaforma del Governo italiano dedicata ai processi di consultazione e partecipazione pubblica.

"Finalmente cittadini, imprese, associazioni e sindacati avranno un canale di comunicazione per aiutare la propria città e l’Amministrazione a prendere delle decisioni e per aiutala a migliorare la qualità dei servizi offerti”. Lo dichiara Roberta Alaimo a margine della conferenza stampa di presentazione della piattaforma tenutasi oggi a Roma. “Presto - conclude Alaimo - faremo un evento per presentare ‘ParteciPa’ alla presenza del Ministro per la pubblica istruzione Fabiana Dadone, insieme a tutti i sindaci della provincia di Palermo che già da lunedì potranno scaricare l’applicazione”.

