monopattino sharing

Presentato il servizio di monopattino sharing del Comune di Palermo *VIDEO*

Presentato stamani in piazza Verdi il servizio di monopattino sharing.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/03/2021 - 16:31:05 Letto 387 volte

Ha avuto luogo stamani in piazza Verdi la presentazione del servizio di monopattino sharing. All'incontro con i giornalisti era presente, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania.

Sono quattro per il momento le società fornitrici del servizio di monopattino sharing già autorizzate all'attivazione del servizio: "Bird Rides", "Bit Mobility", "Helbiz" e "Link Your City - Italia", per un totale complessivo di 1.600 monopattini elettrici che già nei prossimi giorni saranno disponibili in città. A queste se ne aggiungeranno altre nelle prossime settimane.

Per noleggiare un monopattino sarà sufficiente scaricare sullo smartphone l'applicazione mobile prescelta, attraverso la quale sarà visibile l’area operativa del servizio e i mezzi disponibili più vicini.

Il servizio di monopattino elettrico è vietato ai minori di 14 anni; vietato, altresì, il trasporto di passeggeri. L’utilizzo del casco è obbligatorio tra i 14 e i 18 anni, mentre dopo i 18 è ovviamente fortemente consigliato.

Chi viaggia in monopattino deve rispettare le regole del Codice della Strada e parcheggiare negli stalli dedicati a biciclette e motorini.

“Credo che questo – dichiara Giusto Catania - sia un contributo importante alla mobilità ecologica e sostenibile della città di Palermo, un servizio che partirà con quattro operatori diversi, potenzialmente possono diventare nove da qui a qualche settimana. È un modo concreto per dare un’alternativa alle automobili. Continua la sfida della città per rendere sempre più ecologico il trasporto urbano”.

"Ancora un'alternativa - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - rispetto all'inquinamento e al traffico veicolare privato. Già milleseicento monopattini, che possono operare in città per consentire di accompagnare e rafforzare il cambio culturale, quello che è passato attraverso le aree pedonali, le piste ciclabili, il Tram, le Ztl. Ancora una volta si conferma che la visione si fa scelta concreta e aiuta anche a cambiare gli stili di vita e di movimento nella nostra bellissima Palermo".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!