progetto umanitario

Presentazione della tappa palermitana del progetto ''Mediterranea - la via di terra''

Venerdì 26 ottobre, si terrà la conferenza stampa di presentazione della tappa palermitana del progetto ''Mediterranea - la via di terra''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/10/2018 - 10:52:28 Letto 368 volte

Venerdì 26 ottobre, alle ore 12 presso l’Archivio storico comunale di Palermo, in via Maqueda 157, si terrà la conferenza stampa di presentazione della tappa palermitana del progetto “Mediterranea - la via di terra”.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, il direttore dell’Espresso Marco Damilano, la responsabile di “Mediterranea - La via di terra Palermo”, Evelina Santangelo, Alessandra Sciurba di Mediterranea Saving Humans e Mariangela di Gangi per l’Associazione Zen Insieme

Dal 24 al 30 ottobre più di cento uomini e donne, cittadini, artisti, scrittori, musicisti, studenti, professionisti, rappresentanti di enti e associazioni saliranno sui palcoscenici di 9 città italiane (Cagliari, Bologna, Torino, Venezia, Genova, Palermo, Roma, Napoli, Milano), per sostenere Mediterranea Saving Humans, la rete civica che sta garantendo la presenza nel Mediterraneo della Mare Jonio: la vedetta umanitaria di monitoraggio e testimonianza che solca il tratto di mare tra Libia Malta e Italia, perché non si anneghi nel silenzio e nell’indifferenza.

A Palermo l’evento patrocinato dal Comune di Palermo, si svolgerà domenica 28 ottobre alle 11 al teatro Politeama, uno dei luoghi più importanti per la cultura, l’arte e la musica della città.

Il teatro ospiterà due ore di letture, musica live, proiezioni video e foto per evocare le migrazioni e, allo stesso tempo, un’idea inclusiva di umanità in mare come in terra.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!