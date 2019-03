visita di stato

Presidente Xi Jinping a Palermo: le strade chiuse al traffico

La Polizia Municipale rende noto che sono state introdotte delle limitazioni alla circolazione veicolare durante la visita di Stato del Presidente della Repubblica Popolare Cinese.

Pubblicata il: 22/03/2019

La Polizia Municipale, nel raccomandare un uso estremamente moderato dei veicoli privati privilegiando l’uso dei mezzi pubblici e di veicoli a due ruote, riassume di seguito i provvedimenti che sono stati emanati per motivi di sicurezza in occasione della visita di Stato del Presidente della Repubblica Popolare Cinese.

Via Cardinale Rampolla

Dalle ore 07,00 del 22/03/2019 alle ore 14,00 del 24/03/2019 e comunque sino a cessate esigenze: istituzione del senso unico di marcia in via Cardinale Rampolla direzione da Villa Igea verso via P. Bonanno.

I residenti di via C. Rampolla, via Papa Paolo VI e strade limitrofe, avranno a disposizione un’area con ingresso dal civ. 25 di via C. Rampolla, dove potranno posteggiare i propri veicoli.

Zone limitrofe Villa Igiea

L’istituzione del Divieto sosta con rimozione coatta, ambo i lati nei tratti stradali ovvero per l’intera ampiezza delle Piazze interessate, dalle ore 07,00 del 21/03/2019 alle ore 14,00 del 24/03/2019, e comunque sino a cessate esigenze che saranno comunicate dalle competenti Forze di Polizia, lungo le seguenti strade e rotatorie:

Via Belmonte ( Intero tratto ); Salita Belmonte ( Intero Tratto ); Via Papa Sergio I (Tratto compreso tra via C.le M. Rampolla e per mt. 150 oltre il civ. 8 in direzione Arenella); via Cardinale Rampolla (Intero tratto compreso le pertinenze ambo i lati e con particolare attenzione dal civ. 8 a Via Papa Paolo VI – nonché il tratto compreso tra i civv. 7 e 23); via Comandante S. Gulì ( tratto compreso tra la via C. Giordano e le vie Amm. Rizzo e Salita Belmonte ); via Ammiraglio Rizzo (tratto compreso tra la via C. Giordano e le vie Simone Gulì e Belmonte); piazza Acquasanta ( intera piazza ); Salita Le Chiavi ( intero tratto ); via Taranto (intero tratto ); via Bettolo (intero tratto ); via Papa VI (intero tratto); Cortile Trapani ( intero tratto ); via Calcedonio Giordano ( intero Tratto ); via Isaac Rabin (tratto compreso tra via Prospero Gualtieri e Largo Sellerio; Via Delle Industrie Navali (intero tratto di interesse comunale); via P. Bonanno (intero tratto ); Largo A. Sellerio (intero Slargo); via Martin Luther King (tratto compreso tra via della Favorita e Largo Sellerio ); via Prospero Gualtieri (intero tratto); via Ammiraglio Nicastro (tratto compreso tra la via Thaon De Revel e Largo Sellerio, via Venere (intero tratto ); via Dell’olimpo (tratto compreso tra via G. Lanza di Scalea e via Castelforte), via G. Scarpello ( intero tratto ); viale Venere ( intero tratto ).

Rotatorie S. Bolivar compresa tra via G. Lanza di Scalea, via Nicoletti, via Partanna Mondello; Rotatoria compresa tra viale Olimpo e via S. Pertini; Rotatoria Castelforte compresa tra via Castelforte, viale Olimpo, e via Venere.

Hotel Astoria Palace

Istituzione del divieto di sosta con rimozione permanente e/o permanente ambo i lati dalle ore 07,00 del 21/03/2019 alle ore 14,00 del 24/03/2019 e comunque sino a cessate esigenze in Via Montepellegrino (tratto compreso tra il civ 119 e civ 147 e civ. 72 e il corrispondente numero lato pari di fronte al 119 su entrambe le carreggiate); via B. Petrocelli, intera via.

Piazza Indipendenza

Piazza Indipendenza sarà inibita al transito veicolare per cui nelle seguenti strade dalle ore 07,00 di sabato 23.03.2019 e sino a cessate esigenze, i veicoli provenienti da:

via Pitrè saranno deviati all'incrocio con Pindemonte in direzione via Cipressi e via Danisinni;

Corso A. Amedeo verranno deviati per Piazza Peranni;

via Colonna Rotta verranno indirizzati per corso A. Amedeo direzione tribunale;

via Gen. Cadorna verranno deviati per via Mongitore;

Inibizione dell’accesso in via Re Ruggero all'intersezione con corso Tukory.

Istituzione del divieto sosta con rimozione coatta, dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 23/03/2019 e comunque sino a cessate esigenze di piazza Indipendenza, intera piazza - Compresa Area Taxi e di Corso Calatafimi, tratto compreso tra piazza Indipendenza e via V. Emanuele.

L’istituzione del divieto sosta con rimozione coatta, ambo i lati nei tratti stradali ovvero per l’intera ampiezza delle Piazze interessate, dalle ore 07,00 del 21/03/2019 alle ore 24,00 del 23/03/2019, e comunque sino a cessate esigenze e interruzione del transito veicolare al passaggio lungo le seguenti strade (dal pomeriggio del 23 alle ore 14 circa del 24 marzo): piazza della Pinta (intera piazza); via del Bastione (intero tratto); via Gen. Cadorna (tratto compreso tra via del Bastione e via Porta di Castro); Piazza Della Vittoria (intera Piazza); Corso Calatafimi (nei seguenti Tratti:- viale Regione Siciliana – via Marinuzzi; - 50 mt prima e dopo l’intersezione con via Pindemonte; - 50 mt prima di via Cappuccini e fino a Porta Nuova;), piazza Croce Dei Vespri (intera piazza); via Cantavespri (intero tratto); vicolo Valguarnera (intero tratto); via Sant’Anna (intero tratto); piazza Sant’Anna (intera piazza); Vicolo Dei Corrieri (intero tratto); piazza Aragona (intera piazza); piazza Rivoluzione (intera piazza); piazza San Carlo (intera piazza).

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 07,00 alle 24,00 del 21/03/2019 e comunque sino a cessate esigenze, in piazza Vittoria, tratto compreso tra Via del Bastione e l’ingresso automatizzato della Squadra Mobile e nel lato opposto all’ingresso Squadra Mobile.

Ordinanza Prefettizia n. 0041304 del 15/03/2019

A decorrere dalle ore 00.01 del 23.03.2019 sino alle ore 18.00 del 24.03.2019 è fatto divieto assoluto di trasporto, nel territorio del capoluogo, di armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti, gas tossici e artifizi pirotecnici;

A decorrere dalle ore 00.01 del 23.03.2019 sino alle ore 1810 del 24.03.2019 vige altresì nel territorio del capoluogo il divieto di trasporto di carburanti, G.P.L. e metano.

I mezzi che trasportano carburanti, GPL e metano potranno transitare esclusivamente attraverso i seguenti percorsi viari, per raggiungere i quali potrebbe consentirsi il mero transito di tali mezzi lungo la via Felice Galletti ed il tratto SS 113 — via Messina Marine compreso tra il civico 797 e il civico 813:

Per i mezzi provenienti da Messina in direzione Trapani:

Viale Regione Siciliana Sud - Est, Via Ernesto Basile, SS624 Palermo — Sciacca, uscita Giacalone al Km 14+500- SP 20 SS 186 — svincolo Partinico — A29

Per i mezzi provenienti da Trapani in direzione Messina:

A29 — uscita Partinico — SS113 — SS186, bivio Giacalone — SS 624 Palermo — Sciacca, via Ernesto Basile, Viale Regione Siciliana Sud - Est_

Avviso conferimento rifiuti

Si avvisano i cittadini residenti nella zona di Villa Igiea che, per motivi di sicurezza, in occasione della visita di Stato del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, i cassonetti e le campane per il conferimento dei rifiuti saranno rimossi da tutte le strade limitrofe. Si raccomanda il conferimento nei luoghi in cui erano posizionati i cassonetti, negli orari previsti dal regolamento comunale che, per i rifiuti indifferenziati, è dalle 17 alle 22 dal lunedì al sabato. È vietato il conferimento la domenica. Gli autocompattatori RAP effettueranno il percorso come di consueto per raccogliere i rifiuti dalla sede stradale.

Fonte: Polizia Municipale

