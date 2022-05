meteo

Previsioni Meteo, in Sicilia sabato torna la pioggia poi di nuovo caldo africano

Dopo una lunga fase caldissima, sta infatti per arrivare una massa d'aria polare dalla Svezia con un crollo termico, dopo questa fase tornerà un nuovo periodo africano ancora più caldo.

Meteo 'turbolento' in vista. Dopo una lunga fase caldissima, sta infatti per arrivare una massa d’aria polare dalla Svezia con un crollo termico di 10-12°C, ad iniziare dal Nord. In seguito anche al Centro-Sud le temperature scenderanno in modo sensibile: la notizia è che, dopo questa fase chiamata ‘vichinga’ per la sua origine scandinava, tornerà un anticiclone ‘gigantesco’ con un nuovo periodo africano ancora più caldo.

Si tratta di una proiezione per metà della prossima settimana, quindi da confermare, ma al momento l’altalena delle temperature sembra eccezionale: da 35°C a 15°C poi di nuovo fino a 38°C; in alcune zone dell’Italia, le massime potrebbero portarsi dai valori tipici di Bruxelles a quelli di Algeri in pochi giorni. Da 35 a 15 poi di nuovo a 38, questi sbalzi termici non faranno benissimo alla salute.

Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito iLMeteo.it, indica nella giornata di sabato il primo cambiamento significativo con l’arrivo temporali in Sicilia.

Venerdì 27 al Sud: soleggiato e molto caldo.

Sabato 28 al Sud: peggioramento ad iniziare dalla Sicilia verso Est.

Domenica 29 Al Sud: instabile con frequenti rovesci, calo termico.

Tendenza. Ritorno del caldo africano la prossima settimana con valori molto alti, fino a 36-38°C.

