Prima edizione regionale della ''Settimana della disabilità'' a Palermo

Una cinque giorni dedicata ai diversamente abili a Palermo.

Una cinque giorni dedicata ai diversamente abili a Palermo presso Palazzo Ziino, da giorno 8 a giorno 12 aprile. “Dalla tela alla cura" il sottotitolo scelto per l'iniziativa: perché dipingere ed esprimersi attraverso i colori non è solo un’arte ma anche un modo per conoscere se stessi e il disagio altrui.

L'associazione unalottaxlavita onlus è sempre più presente a Palermo, in continua crescita nei rapporti istituzionali nazionali, regionali e comunali, oggi vanta nel proprio direttivo, poiché fortemente determinati nel fare rete, anche presidenti di altre organizzazioni operanti sul territorio. Destinata ad allargarsi a macchia d’olio l'associazione unalottaxlavita onlus è presente in ben diciotto regioni su venticinque, ha sede legale in Calabria e segreteria operativa in Sicilia. L’associazione si occupa di problematiche socio assistenziali e socio sanitarie.

