Processo omicidio Agostino, Comune di Palermo ammesso come parte civile

Il Comune di Palermo è stato ammesso come parte civile nel processo in corso.

Il Comune di Palermo è stato ammesso come parte civile nel processo in corso di svolgimento al Tribunale di Palermo per l'omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida, uccisi il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini. Il Comune di Palermo è stato ammesso nonostante alcune eccezioni presentate dalle difese, tra cui quella relativa al territorio dove è stato commesso il duplice omicidio diverso da Palermo.



"Ho appreso con molta soddisfazione - ha detto il sindaco Orlando - dell'ammissione del Comune di Palermo come parte civile. Con questo atto continua la nostra battaglia a fianco della famiglia e che accomuna tutti i siciliani che vogliono verità su quell'orribile atto di mafia".

