Professione barman, ecco chi ha vinto

La termitana Marcella Mangiameli, in arte Marcella May, con il suo “Vitaminica Frazen”, si è aggiudicata la gara finale della terza edizione del corso Professione Barman, organizzato dall’Associazione Pubblici esercizi – Fipe e Confcommercio Palermo. Il corso si è svolto in Confcommercio di Palermo, dal 5 al 16 novembre e la conclusione con la classica “Cocktail Competition” e a seguire la premiazione nei locali del Mercato San Lorenzo.

La “bar lady” Marcella May ha scelto il nome del cocktail, perché è un gioco di contrasti a 360°, grazie alla sua colorazione caldo fredda, bianca e rossa con sfumature rosate tipiche dei tramonti siculi e, nella consistenza, scardinando l'idea che il cocktail sia comunemente "liquido": Vitaminica infatti porta in sé un bagaglio di sperimentazione e ricerca frutto di anni d'esperienza.

La scelta della tequila del liquore alla mela verde e triple sec con sentori d'arancia si sposano armonicamente con la croccantezza dello zucchero caramellato e del ghiaccio tritato; infine la frutta, fragola, mela verde e ananas, che ribadiscono il concetto del "bere sano", impongono al cocktail un gusto fresco, energico e carismatico come la sua creatrice.

Secondi posti per Serena Cimino di Cefalù e Rosario Noto di Palermo, terzi classificati Riccardo Mulè di Sambuca di Sicilia e Gabriella Licata di Racalmuto.

A far parte della giuria che ha decretato i vincitori il presidente dell’Associazione Pubblici Esercizi Fipe Antonio Cottone, il vice presidente vicario di Confcommercio Palermo e presidente di Federalberghi Nicola Farruggio, il vincitore dell’edizione precedente del corso Barman Salvatore Cimino, l’esperta barman di Termini Imerese Valentina Notaro e la giornalista enogastronomica Manuela Zanni. Ai primi cinque classificati la Fipe-Associazione Pubblici Esercizi e Confcommercio Palermo oltre alla consegna degli attestati di partecipazione al corso di 1° e 2° livello hanno omaggiato le targhe. Al corso hanno preso parte 24 aspiranti barman ed esercenti provenienti da tutta la Sicilia con la voglia di migliorare le loro potenzialità, per tutti diploma di partecipazione e una targa ricordo.

“Il mondo dei professionisti barman è sempre più in crescita – ha affermato il presidente dell’Associazione Pubblici Esercizi – Fipe di Palermo Antonio Cottone – attraverso la nostra associazione di categoria desideriamo sviluppare e offrire una seria formazione ai tanti giovani interessati ad avvicinarsi a questa realtà lavorativa che offre tante possibilità non soltanto a Palermo ma in tutto il mondo. Con questo programma di corsi – ha aggiunto Cottone – Fipe e Confcommercio Palermo vogliono aumentare l’offerta formativa per facilitare l’accesso alle opportunità di lavoro e di apertura di nuove imprese”.

Il corso, guidato dal docente Pierluigi Cucchi, e della durata di 60 ore, è stato sviluppato sulla base di un programma che punta ad approfondire le conoscenze ed i segreti di un cocktail perfetto, il mix di preparazione ed esperienza e le capacità indispensabili che un barman professionista deve avere.

Il corso base ha fornito le conoscenze del mondo del bar a tutti gli interessati a questa professione, sia per ragioni professionali che per interesse personale. Teoria e pratica per trasmettere ai partecipanti le conoscenze per selezionare e fruire al meglio dei vari prodotti, approfondire le competenze in fatto di vini, liquori e distillati, trasmettere le indicazioni utili per una corretta preparazione e miscelazione di cocktail e long drink. Ampio spazio alle esercitazioni pratiche, particolare attenzione anche alla capacità di proporre, accanto ai cocktail internazionali, nuovi drink di tendenza e un corso avanzato ad alta specializzazione principalmente focalizzato sulle tecniche di preparazione e miscelazione di cocktail e long drink.

