''Progetto F.A.C.E'', a Palermo per contrastare la povertà educativa minorile dei quartieri Brancaccio e Sperone

Martedì 26 marzo, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del progetto FA.C.E. - FArsi Comunità Educanti, promosso dalla Fondazione Reggio Children per il contrasto della povertà educativa minorile.

Martedì 26 marzo, alle ore 10, nella sala Giunta di Palazzo delle Aquile, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del progetto FA.C.E. - FArsi Comunità Educanti, promosso dalla Fondazione Reggio Children e selezionato dall'impresa sociale "Con I Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Tutti i dati dei servizi alla fascia 0-6 dei quartieri Brancaccio e Sperone, e ancora le interviste alle famiglie per analizzare i bisogni del territorio: è questo il report che verrà presentato in occasione della conferenza stampa. Il progetto, di respiro nazionale, ha visto protagonista a Palermo l'istituto comprensivo "Sperone Pertini".

Il progetto "FA.C.E." nel corso di 36 mesi di attività si propone di coinvolgere e sostenere i territori per potenziare l’accesso ai nidi e alle scuole d’infanzia dei bambini di età 0/6 anni attraverso un maggior coinvolgimento delle famiglie e puntare all’educazione di qualità per l’infanzia. Obiettivo finale del progetto è la creazione di comunità educanti che lavorino alla ridefinizione di politiche educative per il quartiere.

Interverranno:

Giovanna Marano - assessora alla Scuola, Comune di Palermo

Maria Anna Fiasconaro - dirigente Settore Servizi educativi

Antonella Di Bartolo - dirigente scolastico I.C.S. “Sperone Pertini” e Responsabile Territoriale FA.C.E.

Marilena Guccione, Debora Greco, Irene Pizzo – referenti associazioni Cuore che vede e NuovaMente

