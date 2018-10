Progetto Tagliavia in favore dei disagiati della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte

Progetto Tagliavia

Sarà presentato lunedì 29 ottobre alle ore 11 presso la ''Cittadella del Povero e della Speranza di Biagio Conte'', il ''Progetto Tagliavia''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/10/2018 - 15:44:03 Letto 375 volte

Sarà presentato lunedì 29 ottobre alle ore 11 presso la “Cittadella del Povero e della Speranza”, in via Decollati, nella chiesa Casa di Preghiera per tutti i Popoli, il “Progetto Tagliavia” (frazione di Monreale), per il miglioramento e il potenziamento della produzione agricola e casearia a favore dei disagiati della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte.



Alla conferenza stampa di presentazione del progetto - patrocinato dal Comune di Palermo- parteciperà tra gli altri, l’Assessore alla Cittadinanza Solidale, Giuseppe Mattina.

