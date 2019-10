Viva la gente

Progetto ''Viva la gente'', per la prima volta si svolgerà in Sicilia

Il 22 ottobre presentazione progetto ''Viva la gente''.

Musica, canti, danze, folklore, volontariato, e cultura. Sono questi i temi principali del progetto “Viva la gente”, che per la prima volta si svolgerà in Sicilia e che verrà presentato in conferenza stampa a Palazzo Comitini il prossimo 22 ottobre alle ore 15.

Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, gli assessori alla Cittadinanza sociale e Culture, Giuseppe Mattina e Adham Darawsha, oltre a Steve Rokowski, Senior Management of the company of Viva La Gente e Paula Gerdes, represent the Management of the Cast of Viva La Gente.

Il progetto internazionale, in programma in Italia da ottobre a novembre, ha come obiettivo quello di incoraggiare i giovani a diventare protagonisti di crescita positiva di speranza e di lavoro per sviluppare un futuro di pace, unità e umanità e si basa su alcuni elementi fondamentali, tra i quali: accrescere i sentimenti di comprensione, rispetto e dignità per tutti, Abbattere le barriere delle differenze di qualsiasi genere, coinvolgere le comunità visitate a lavorare insieme per creare unità e sviluppare fiducia e compassione, responsabilizzare i giovani a diventare agenti di cambiamenti in positivo, realizzare un network internazionale di cittadinanza globale nel rispetto di tutte le differenze culturali.



I protagonisti sono 100 giovani, tutti ventenni con varie esperienze di studio e di lavoro, provenienti da ogni parte del mondo che per almeno un semestre lasciano i propri luoghi natii per questo viaggio “a servizio del mondo”.



A Palermo, le attività si svolgeranno dal 04 all'11 novembre e si chiameranno a raccolta le famiglie palermitane per ospitare i ragazzi per meglio integrarsi con la cultura della città e per incoraggiare altri giovani volontari a far parte di questo grande movimento globale. L'Italia infatti non ha ancora suoi rappresentanti all'interno di Viva la Gente.



Prima di Palermo, “viva la gente” ha toccato la città di Potenza e poi raggiungerà Sarnano, Agrigento e Brindisi, prima di varcare il confine approdando in Svizzera e Germania.

