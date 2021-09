Palermo dal Mare 2021

Pronto a salpare ''Palermo dal Mare 2021'': laboratorio galleggiante di immagini. Al via le iscrizioni

Lo scopo del Festival è far prendere le matite, penne e pennelli all'unisono in tutta Italia, a coloro i quali amano disegnare, anche a chi crede di non esserne in grado, per dare libero sfogo alla creatività.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/09/2021 - 09:41:22 Letto 371 volte

“Palermo dal Mare”, tappa del Fabriano Festival del Disegno, è giunto alla sua quarta edizione e salpa dai porti di Trapani e Palermo il 3 e 4 e l’8 e 9 ottobre 2021. Lo scopo del Festival è far prendere le matite, penne e pennelli all’unisono in tutta Italia, a coloro i quali amano disegnare, anche a chi crede di non esserne in grado, per dare libero sfogo alla creatività. BCsicilia offre l’opportunità di farlo in un modo diverso “…dal Mare”. Esci in barca con noi e disegna, fotografa e scrivi!

“Palermo dal Mare” è un laboratorio galleggiante di immagini e parole, che permetterà ai partecipanti di illustrare le città di Palermo e Trapani dal mare osservandone la costa e realizzando diari di viaggio eseguiti con la tecnica dell’acquerello.

Il progetto ideato e curato da Valeria Di Chiara e Maria Catena Sardella è promosso da BCsicilia, associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, all’interno del “Fabriano Festival del Disegno 2021”.

L’iniziativa, della durata di due weekend, prevede la narrazione con immagini e parole in modo personale del rapporto della città con il suo mare; si articolerà in tre fasi: una fase propedeutica di presentazione del progetto e due diversi momenti di illustrazione e narrazione in barca, uscite giornaliere della durata massima di 4 ore, e la successiva esposizione degli elaborati come fase finale delle due esperienze artistiche. Obiettivo finale: rappresentare la costa con luce di provenienza diversa e illustrare i golfi, le città, i rilievi, le isole, i palazzi, le cupole, i giardini, le banchine, le marine, le navi, il cielo, il mare e la terra da una prospettiva insolita, dal mare.

Sono aperte le iscrizioni, chiama: 335.1277098 oppure 339.8792830. Oppure scrivi a: segreteria@bcsicilia.it, palermodalmare@gmail.com. Pagina Fb: Palermo dal Mare.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!