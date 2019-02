Prorogato avviso per l'erogazione di voucher per attività assistenziali ultrasettantacinquenni

erogazione voucher

Prorogato avviso per l'erogazione di voucher per attivitÓ assistenziali ultrasettantacinquenni

Proroga dell'avviso per l'erogazione di voucher per attivitÓ assistenziali nei confronti di anziani non autosufficienti ultrasettantacinquenni.

01/02/2019

Proroga dell'avviso per l'erogazione di voucher per attività assistenziali nei confronti di anziani non autosufficienti ultrasettantacinquenni, nell'ambito dell'intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti attraverso i Comuni di residenza – D-A- 2753/s6 del 16/12/20147 – Fondi (Stato-Regione), (nota Regione Siciliana Assessore alla famiglia prot. 40888/S6 del 12/12/2018) .

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 20 febbraio 2019.

Le istanze possono essere presentate tramite raccomandata al Centro Anziani, piazza Pietro Micca, 26 - 90136 Palermo, per mail ai seguenti indirizzi

personefragili@cert.comune.palermo.it

centranziani@comune.palermo.it

ovvero a mano presso le seguenti sedi

Centro Anziani, piazza Pietro Micca, 26 - 90136 Palermo

Ufficio persone con disabilità, via Franco Taormina, 1 - 90128 Palermo

Sportello A-Sostegno, via Scopari, 2 - 90133 Palermo

Palazzo Natale, via Garibaldi, 26 - 90133 Palermo.

Per informazioni 091 7408307, centranziani@comune.palermo.it

