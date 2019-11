Università

Protesta per il diritto alla studio, anche la Flc Cgil Palermo alla mobilitazione

La Flc Cgil Palermo sostiene la mobilitazione studentesca per la garanzia del diritto allo studio universitario.

Pubblicata il: 12/11/2019

“La Flc Cgil Palermo sostiene convintamente la mobilitazione del Comitato spontaneo di mobilitazione studentesca, che oggi raggiungerà in corteo l’Assemblea regionale siciliana per chiedere la garanzia del diritto allo studio universitario. Tutti gli studenti idonei hanno il diritto di fruire dell’alloggio e delle borse di studio”. Lo dicono in una nota Fabio Cirino e Ludovica Ioppolo, rispettivamente segretario generale e segretaria settore ricerca della Flc Cgil Palermo.

“La Sicilia – aggiungono – è una delle regioni, assieme a Calabria e Campania, con la più bassa percentuale di laureati tra i 30-34 anni e con il livello più alto di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione. L’Isola, inoltre, detiene il triste primato dei neet, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Questi, secondo i dati Istat, nel 2018 sono il 38,6% del totale, ovvero 4 su 10”.

“La politica e le istituzioni – concludono Cirino e Ioppolo - hanno il dovere di impegnarsi per invertire la tendenza e ricominciare a investire seriamente su conoscenza e istruzione: chiediamo ancora una volta alla Regione Siciliana di trovare le risorse necessarie”.

