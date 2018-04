disabili in rivolta

Proteste disabili, spazio anche per l'ottimismo: da governo Musumeci impegno a mantenere assegno di cura

In un incontro tra associazioni e governo confermata la volontà di mantenere il sostentamento economico alle cure e il diritto alla libera scelta

Pubblicata il: 27/04/2018

Tempi duri per le persone disabili in Sicilia, con sit-in e proteste che agitano la città in occasione delle manovre finanziarie in atto alla Regione. Eppure qualcuno continua a dimostrare fiducia e pazienza nei confronti delle istituzioni dell'isola; soprattutto alla luce del cambio di governo, che ha visto il presidente uscente Rosario Crocetta, protagonista di accesi dibattiti con vari portavoce delle persone disabili, cedere il posto a Nello Musumeci, che sembra avere l'intenzione di cancellare molto dell'operato del predecessore.

Proprio il governo Musumeci, in un incontro con le società di rappresentanza dei disabili avvenuto ieri 26 aprile all'assessorato regionale alla Salute, ha ribadito l'impegno nel mantenere due capisaldi della vita di persone che, a causa di disabilità, devono affrontare difficoltà a volte insormontabili: l'assegno di mantenimento per le spese mediche, e il diritto alla libertà di scelta.

Il movimento Noi Liberi, che sostiene fermamente l'importanza di tali concetti e presente alla riunione con i dirigenti dirigenti generali degli assessorati alle Politiche Sociali e alla Salute, Giglione e Geraci, conferma tali assunzioni di responsabilità nonostante - ricorda Noi Liberi - il numero di persone con disabilità gravissime certificate sia salito a quota 13.000 circa, aumento inaspettato e preoccupante. Impegno rinnovato, parola (nuovamente) data. Adesso la fiducia, e le cure, meritano di essere ripagate.

