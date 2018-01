comune di palermo

Pubblicato l'Avviso per la costituzione di una banca dati per i cittadini in carico ai servizi sociali

In data odierna è stato pubblicato sul sito del Comune l'Avviso ''Banca delle Opportunità...''

In data odierna è stato pubblicato sul sito del Comune l’Avviso “Banca delle Opportunità – Costituzione di una banca dati delle esperienze cittadine e delle attività a favore di persone con disabilità, persone anziane, bambini, adolescenti, giovani, famiglie in carico ai Servizi, persone in uscita dai Servizi (After Care) e famiglie affidatarie”.

L’Avviso è rivolto a tutti i Soggetti: Enti pubblici e privati, Comitati, Persone che intendano collaborare con l’Amministrazione Comunale al fine di aumentare l’offerta delle prestazioni socio-assistenziali in favore di cittadini a vario titolo in carico ai Servizi Sociali. L’invito è a voler compilare gli allegati all’Avviso al fine dell’inserimento degli stessi in un apposito data base, denominato “Risorse Territoriali”.

L’obiettivo è di valorizzare al massimo tutte le risorse e le molteplici esperienze di solidarietà di cui la città è ricca per poterle mettere al servizio delle persone più fragili, in sinergia con i Servizi comunali. "Passo dopo passo - dichiara il Sindaco, Leoluca Orlando - l’Amministrazione Comunale continua a portare avanti la costruzione di un percorso di sicurezza sociale, con il coinvolgimento di tutta la comunità solidale che ha a cuore il benessere e lo sviluppo di Palermo e favorendo allo stesso la messa in rete delle esperienze positive".

Per l'Assessore alla Cittadinanza Sociale, Giuseppe Mattina, “socializzare i problemi e le opportunità, andare oltre le singole problematiche, condividere le soluzioni, costruire quindi un sistema di collaborazione semplificando i percorsi per renderli efficaci: se ognuno fa qualcosa… sarà possibile costruire una città ancora più solidale e accogliente, con maggiori opportunità per tutti”.

