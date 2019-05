rifuti

Pulizia straordinaria di Palermo, Sinistra Comune: ''Necessario impegno di tutti''

Presentati oggi la campagna #facciamounpatto #teniamopulito ed il Piano Pulizia Straordinaria della cittą di Palermo.

"La campagna #facciamounpatto #teniamopulito ed il Piano Pulizia Straordinaria della città di Palermo, presentati oggi, sono il segnale di un decisivo cambio di passo. L’impegno della Amministrazione, dell’assessore Catania e dell’assessore Giambrone indicano il cambiamento in atto: è necessario che le aziende lavorino in sinergia, e che il lavoro sia realmente efficace e garante della pulizia e del decoro urbano Occorre soprattutto puntare su un cambio culturale della città, ricordando ai cittadini e alle cittadine che ognuno è reponsabile della cura degli spazi in cui viviamo. Questo è il senso di una comunità nella quale Amministrazione, cittadini e cittadine collaborano per la realizzazione di un progetto di sviluppo e di crescita condiviso, superando definitivamente quelle criticità che oggi sembrano irrisolvibili nonostante gli sforzi".

Lo hanno dichiarato i consiglieri comunali di Sinistra Comune: Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando e Marcello Susinno.

